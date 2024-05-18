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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449141) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
417,65
Економія: -56,61 грн
361,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
421,92
Економія: -50,82 грн
371,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
400,37
Економія: -79,66 грн
320,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
339,33 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
346,38
Економія: -14,24 грн
332,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
390,55
Економія: -58,41 грн
332,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
385,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
429,57
Економія: -68,53 грн
361,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
348,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
341,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
360,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (10)
375,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (10)
392,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
427,15
Економія: -81,80 грн
345,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
390,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
387,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
394,27
Економія: -62,37 грн
331,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
419,98
Економія: -80,91 грн
339,07 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
349,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
361,48 грн