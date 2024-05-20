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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮІД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF-50+ 50 мл - Запоріжжя (789726) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, пл. Покровська, 8
Всього: упаковка (3)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн
Еріка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
740,90 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
740,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
740,90 грн
Ізабелла
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
Всього: упаковка (1)
740,90 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
740,90 грн