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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮІД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF-50+ 50 мл - Харків (789726) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (2)
661,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
661,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
661,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
661,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
661,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
661,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
661,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
595,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Суми, пл. Покровська, 8
Всього: упаковка (3)
705,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
647,15
Економія: -19,41 грн
627,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
Всього: упаковка (2)
705,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
826,65
Економія: -24,80 грн
801,85 грн