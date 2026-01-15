Київ
Крем-бальзам Хондротоп (Cream-balm Chondrotop)
Крем-бальзам Хондротоп (Cream-balm Chondrotop)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
6.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
59,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
57,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 10/1
9.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
12.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
13.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
13.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
