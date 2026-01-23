Дніпро
Крем-бальзам Хондротоп (Cream-balm Chondrotop)
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Південне, просп. Миру, 13/5
359.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
66,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
380.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
59,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
380.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
380.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
380.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
57,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
380.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
59,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
381.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
381.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
64,60
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
381.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
381.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
382.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
382.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
382.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
382.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Європейська, 48
391.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
392.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
392.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
393.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
393.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
59,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
393.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОТОП" 75 мл №1
Еліксир
58,70
грн
Забронювати
