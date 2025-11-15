Київ
Крем бальзам Белое мумие
Вінниця
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
57,86
Економія при броні:
-2,14 грн
55,72
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
181.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
182.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
184.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
203.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
60,62
Економія при броні:
-4,00 грн
56,62
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
207.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
209.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
58,56
Економія при броні:
-2,84 грн
55,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
231.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
56,09
Економія при броні:
-2,89 грн
53,20
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
339.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
47,20
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
340.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
340.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
340.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
340.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
341.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
341.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
341.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
341.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
341.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
