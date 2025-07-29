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Крем бальзам Белое мумие
Крем бальзам Белое мумие
Одеса
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Доступно в 31 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
46,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,90
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
48,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
6.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
58,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
8.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
11.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
46,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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