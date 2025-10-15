Київ
Крем бальзам Белое мумие
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
57,97
55,72
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
75.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
46,80
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південне, просп. Миру, 13/5
75.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
46,80
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,80
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
97.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
47,20
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
98.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
99.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
107.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,90
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
107.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
49,90
