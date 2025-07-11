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Крем бальзам Белое мумие
Крем бальзам Белое мумие
Київ
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Доступно в 7 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
Економія при броні:
-4,00 грн
51,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
Економія при броні:
-3,00 грн
52,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
Економія при броні:
-4,00 грн
63,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
9.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
56,52
Економія при броні:
-2,79 грн
53,73
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
Економія при броні:
-14,00 грн
53,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
10.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
56,82
Економія при броні:
-3,09 грн
53,73
грн
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В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,00
Економія при броні:
-3,00 грн
48,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,00
Економія при броні:
-3,00 грн
48,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
78.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,83
Економія при броні:
-2,10 грн
53,73
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
Економія при броні:
-14,00 грн
53,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
Економія при броні:
-14,00 грн
53,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
277.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
56,61
Економія при броні:
-2,88 грн
53,73
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
303.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
48,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
308.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
308.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
309.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Свободи, 7
338.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
57,07
Економія при броні:
-3,34 грн
53,73
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
Економія при броні:
-16,00 грн
51,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
Економія при броні:
-4,00 грн
63,00
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
405.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,74
Економія при броні:
-2,01 грн
53,73
грн
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