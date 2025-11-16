Київ
Крем бальзам Белое мумие
Крем бальзам Белое мумие
Чернігів
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
58,56
Економія при броні:
-2,84 грн
55,72
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
51,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
126.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
60,62
Економія при броні:
-4,00 грн
56,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
159.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
56,09
Економія при броні:
-2,89 грн
53,20
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 26
312.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
48,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
313.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
64,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
381.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
57,86
Економія при броні:
-2,14 грн
55,72
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
383.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
407.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
57,78
Економія при броні:
-2,06 грн
55,72
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
408.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
435.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
435.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
436.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
50,40
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
473.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
488.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
489.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
489.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
490.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "БІЛЕ МУМІЙО (КАМ'ЯНА ОЛІЯ)" 75 мл №1
Еліксир
55,00
грн
Забронювати
