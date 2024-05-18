APIVITA ОСВІЖАЮЧИЙ ІНЖИР ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ 500 мл - Харків (696363) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом