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APIVITA QUEEN BEE КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ 50 мл - Київ (413817) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
3290,29 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
2916,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
3327,02 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
2915,96 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
3119,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
2751,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
3302,63 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
3531,60 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
3326,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
3291,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
3553,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
3302,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
3316,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
3537,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
3537,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом