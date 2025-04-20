Гель-змазка Дюрекс натуралс (Durex Naturals Gel Lubricant)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
337,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
352,91
Економія при броні: -47,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
349,89
Економія при броні: -87,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
323,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
323,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
344,22
Економія при броні: -15,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -59,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
342,72
Економія при броні: -86,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
348,90
Економія при броні: -92,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
350,39
Економія при броні: -68,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
356,00
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
340,29
Економія при броні: -57,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
341,12
Економія при броні: -85,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
352,75
Економія при броні: -99,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
323,00
Економія при броні: -39,00 грн