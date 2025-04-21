Гель-змазка Дюрекс натуралс (Durex Naturals Gel Lubricant)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
348,31
Економія при броні: -112,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
347,62
Економія при броні: -112,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за null хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
344,31
Економія при броні: -108,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
351,76
Економія при броні: -115,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
346,95
Економія при броні: -91,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
344,02
Економія при броні: -88,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
344,51
Економія при броні: -103,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
350,62
Економія при броні: -109,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -49,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited