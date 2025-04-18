Гель-змазка Дюрекс натуралс (Durex Naturals Gel Lubricant)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 661 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -51,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -51,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
414,50
Економія при броні: -105,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
420,80
Економія при броні: -113,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
350,76
Економія при броні: -120,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
348,05
Економія при броні: -53,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -51,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
343,95
Економія при броні: -81,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
353,21
Економія при броні: -122,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
415,15
Економія при броні: -111,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
344,09
Економія при броні: -81,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited