Гель-змазка Дюрекс натуралс (Durex Naturals Gel Lubricant)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
341,35
Економія при броні: -111,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
344,18
Економія при броні: -113,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -48,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -48,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -48,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
341,97
Економія при броні: -112,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
345,96
Економія при броні: -115,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
347,52
Економія при броні: -117,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -48,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
343,13
Економія при броні: -109,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
346,07
Економія при броні: -113,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
364,27
Економія при броні: -119,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
349,40
Економія при броні: -105,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
355,23
Економія при броні: -123,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -48,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
350,95
Економія при броні: -90,97 грн