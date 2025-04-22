Гель-змазка Дюрекс натуралс (Durex Naturals Gel Lubricant)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
350,32
Економія при броні: -120,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
352,52
Економія при броні: -90,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
346,36
Економія при броні: -116,58 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
351,08
Економія при броні: -114,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
350,33
Економія при броні: -119,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
353,67
Економія при броні: -91,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX NATURALS 100 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
320,00
Економія при броні: -52,20 грн