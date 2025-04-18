Захисний крем від вітру та холоду (Protective cream against wind and cold)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
519,80
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
534,84
Економія при броні: -37,44 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
524,45
Економія при броні: -27,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
5.4 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
525,24
Економія при броні: -27,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
6.7 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
8.2 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
531,54
Економія при броні: -34,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
8.3 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
523,15
Економія при броні: -25,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
517,90
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
9.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
530,04
Економія при броні: -32,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
9.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
534,79
Економія при броні: -37,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
9.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
518,71
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
9.2 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda