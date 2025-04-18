Захисний крем від вітру та холоду (Protective cream against wind and cold)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
526,94
Економія при броні: -29,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
7.3 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.5 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 1-А
24.6 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 74
130.5 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
465,03
Економія при броні: -25,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
527,64
Економія при броні: -31,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
190.6 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
194.6 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
223.5 км
КОЛДКРЕМ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ВІД ВІТРУ ТА ХОЛОДУ 30 мл №1
Weleda