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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ ДВОФАЗНИЙ серії "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл термо та УФ-захист - Харків (441432) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
118,35 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
106,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
105,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
106,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
118,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
105,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
117,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
120,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
106,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
118,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (4)
106,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
106,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (2)
106,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (2)
106,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
105,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (2)
119,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Мерефянське, 20-А
Всього: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (1)
105,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
107,17 грн