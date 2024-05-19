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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ ДВОФАЗНИЙ серії "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл харчування і відновлення - Львів (441430) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
106,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
106,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
106,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
120,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
106,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Всього: упаковка (2)
118,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
107,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (2)
106,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
106,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
106,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (4)
118,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Військової Доблесті, 4-А/8
Всього: упаковка (2)
106,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, вул. Небесної Сотні, 85
Всього: упаковка (1)
106,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
106,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
106,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (2)
106,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Чуднівська, 98
Всього: упаковка (2)
106,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (2)
106,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
105,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (2)
106,57 грн