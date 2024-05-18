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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ ДВОФАЗНИЙ серії "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл харчування і відновлення - Харків (441430) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
120,18 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
106,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
106,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
105,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
106,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
106,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
106,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
106,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
118,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
105,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
105,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (2)
106,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (4)
107,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
106,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (2)
106,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (4)
105,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
106,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (1)
105,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Мерефянське, 20-А
Всього: упаковка (1)
106,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (1)
106,46 грн