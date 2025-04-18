Бальзам-кондиціонер для волосся (Balm-conditioner for hair)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
9.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
9.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
12.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
16.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
19.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
19.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, 1
21.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
30.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
60.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
69.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
105.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн