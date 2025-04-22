Бальзам-кондиціонер для волосся (Balm-conditioner for hair)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
125.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
127.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
128.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
129.0 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
129.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
130.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
131.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
138.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, 1
140.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
141.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
135,05
Економія при броні: -16,21 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
143.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
147.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Економія при броні: -16,20 грн