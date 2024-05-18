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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРІЇ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (413727) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -8,71 грн
89,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
89,39
Економія: -9,00 грн
80,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
89,14
Економія: -13,96 грн
75,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
89,08
Економія: -13,65 грн
75,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
111,58
Економія: -16,54 грн
95,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
87,39
Економія: -8,51 грн
78,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
112,18
Економія: -11,79 грн
100,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
87,75
Економія: -12,49 грн
75,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
83,80
Економія: -8,20 грн
75,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
88,79
Економія: -7,73 грн
81,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (1)
89,04
Економія: -5,62 грн
83,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
91,84
Економія: -11,80 грн
80,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
100,67
Економія: -17,05 грн
83,62 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
83,97
Економія: -8,65 грн
75,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
78,15
Економія: -5,77 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
101,09
Економія: -17,47 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
83,74
Економія: -9,26 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
88,61
Економія: -5,72 грн
82,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
87,46
Економія: -15,72 грн
71,74 грн