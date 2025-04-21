Зубная паста Сенсодин

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
253,60
Економія при броні: -44,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
253,10
Економія при броні: -49,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
264,21
Економія при броні: -32,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
249,41
Економія при броні: -46,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
251,57
Економія при броні: -43,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
250,27
Економія при броні: -42,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
250,63
Економія при броні: -42,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
271,97
Економія при броні: -50,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО