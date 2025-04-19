Зубная паста Сенсодин

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
271,88
Економія при броні: -16,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
262,64
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
248,93
Економія при броні: -34,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
255,41
Економія при броні: -40,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
256,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
262,82
Економія при броні: -8,67 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
264,36
Економія при броні: -11,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
251,50
Економія при броні: -35,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
252,26
Економія при броні: -13,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
267,39
Економія при броні: -43,70 грн