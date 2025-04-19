Зубная паста Сенсодин

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
264,77
Економія при броні: -46,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
256,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
269,45
Економія при броні: -15,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
258,46
Економія при броні: -40,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
253,46
Економія при броні: -43,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
252,79
Економія при броні: -35,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
253,70
Економія при броні: -36,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
252,43
Економія при броні: -43,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
252,67
Економія при броні: -47,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
258,63
Економія при броні: -47,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
256,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
249,87
Економія при броні: -40,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
251,40
Економія при броні: -42,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО