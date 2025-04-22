Зубная паста Сенсодин

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
254,86
Економія при броні: -47,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
270,51
Економія при броні: -47,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
266,67
Економія при броні: -35,36 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
247,90
Економія при броні: -39,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
254,02
Економія при броні: -51,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
249,72
Економія при броні: -41,81 грн