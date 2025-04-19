Зубна щітка Dentissimo sensitive (Toothbrush Dentissimo sensitive)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
85.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6
86.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
92.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE №1
Медхауз Свіс Гмбх
195,70 грн