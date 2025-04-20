Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,17
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,10
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,19
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,39
Економія при броні: -2,66 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,39
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,79
Економія при броні: -3,53 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
171.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,78
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
176.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,06
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
188.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
51,04
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
209.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,43
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
226.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,80
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
227.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,54
Економія при броні: -2,80 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,63
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
227.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,61
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
227.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
228.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
273.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
338.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,59
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
339.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
339.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,36
Економія при броні: -3,63 грн