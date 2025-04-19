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Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Одеса
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
253.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
38,44
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,67
Економія при броні:
-3,94 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
254.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
50,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
254.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
254.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,87
Економія при броні:
-3,13 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,98
Економія при броні:
-3,25 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
257.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
288.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,28
Економія при броні:
-2,55 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
303.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
38,44
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,75
Економія при броні:
-4,02 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
354.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
50,14
Економія при броні:
-2,48 грн
47,66
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
357.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,01
Економія при броні:
-3,28 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,27
Економія при броні:
-3,01 грн
52,26
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,36
Економія при броні:
-3,10 грн
54,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
361.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,67
Економія при броні:
-2,94 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,67
Економія при броні:
-2,94 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
363.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,72
Економія при броні:
-3,46 грн
54,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
369.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,70
Економія при броні:
-3,37 грн
54,33
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
371.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
371.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
372.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,33
Економія при броні:
-3,94 грн
54,39
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
392.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
52,31
Економія при броні:
-2,56 грн
49,75
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ярмолинці, вул. Орловського, 2-А
416.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-10,67 грн
46,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
427.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-5,37 грн
51,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
427.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-5,37 грн
51,60
грн
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