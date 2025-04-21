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Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
175.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
38,44
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,82
Економія при броні:
-2,09 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
176.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,67
Економія при броні:
-2,93 грн
52,74
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
176.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
176.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,93
Економія при броні:
-3,19 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,04
Економія при броні:
-3,31 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
179.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
204.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,22
Економія при броні:
-3,49 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
210.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
38,44
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,24
Економія при броні:
-3,51 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,72
Економія при броні:
-3,46 грн
54,26
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
251.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,73
Економія при броні:
-4,00 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,73
Економія при броні:
-4,00 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
253.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,59
Економія при броні:
-3,33 грн
54,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
259.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,00
Економія при броні:
-2,67 грн
54,33
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
261.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
261.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
261.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,21
Економія при броні:
-2,82 грн
54,39
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
261.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,67
Економія при броні:
-3,94 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
262.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
51,14
Економія при броні:
-3,48 грн
47,66
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
431.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
37,70
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
437.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,04
Економія при броні:
-3,31 грн
54,73
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
438.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-2,24 грн
54,73
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Соборна, 13/2
438.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,28
Економія при броні:
-2,55 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,28
Економія при броні:
-2,55 грн
54,73
грн
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