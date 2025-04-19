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Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Громницького, 2-А
115.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
50,64
Економія при броні:
-11,64 грн
39,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ярмолинці, вул. Орловського, 2-А
215.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-10,67 грн
46,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
218.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-5,37 грн
51,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
219.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,97
Економія при броні:
-5,37 грн
51,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
226.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
52,42
Економія при броні:
-2,67 грн
49,75
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
541.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,49
Економія при броні:
-3,76 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,49
Економія при броні:
-3,76 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
542.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,64
Економія при броні:
-3,91 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
542.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,96
Економія при броні:
-3,22 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,07
Економія при броні:
-3,34 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
543.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,14
Економія при броні:
-3,41 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,14
Економія при броні:
-3,41 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
544.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,68
Економія при броні:
-2,94 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,78
Економія при броні:
-3,05 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
544.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
38,44
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,92
Економія при броні:
-2,18 грн
52,74
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
544.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,58
Економія при броні:
-3,85 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,58
Економія при броні:
-3,85 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
544.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,60
Економія при броні:
-1,86 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,66
Економія при броні:
-1,93 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
544.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,21
Економія при броні:
-2,48 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,21
Економія при броні:
-2,48 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
544.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,97
Економія при броні:
-3,23 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,09
Економія при броні:
-3,36 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
544.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,57
Економія при броні:
-2,83 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,67
Економія при броні:
-2,94 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
544.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,30
Економія при броні:
-3,56 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,42
Економія при броні:
-3,69 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
545.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,61
Економія при броні:
-1,87 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,67
Економія при броні:
-1,94 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
545.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,68
Економія при броні:
-3,94 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,82
Економія при броні:
-4,09 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
545.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,62
Економія при броні:
-2,88 грн
52,74
грн
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