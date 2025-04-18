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Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Київ
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Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
117.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,44
Економія при броні:
-3,71 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
125.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,66
Економія при броні:
-2,93 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
126.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,55
Економія при броні:
-3,81 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,69
Економія при броні:
-3,96 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
127.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,41
Економія при броні:
-3,67 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,54
Економія при броні:
-3,81 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
127.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
38,44
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
127.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,10
Економія при броні:
-2,37 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
128.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,71
Економія при броні:
-1,98 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,71
Економія при броні:
-1,98 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
128.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,49
Економія при броні:
-3,75 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,62
Економія при броні:
-3,89 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
128.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,24
Економія при броні:
-2,50 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,32
Економія при броні:
-2,59 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
128.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,73
Економія при броні:
-1,99 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,79
Економія при броні:
-2,06 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
128.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,75
Економія при броні:
-2,02 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,75
Економія при броні:
-2,02 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
128.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,25
Економія при броні:
-3,51 грн
52,74
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
128.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,92
Економія при броні:
-3,19 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,92
Економія при броні:
-3,19 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
130.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,93
Економія при броні:
-2,19 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,00
Економія при броні:
-2,27 грн
54,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
130.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,52
Економія при броні:
-2,78 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,62
Економія при броні:
-2,89 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
130.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,75
Економія при броні:
-3,01 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,85
Економія при броні:
-3,12 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
130.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,28
Економія при броні:
-3,55 грн
54,73
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,28
Економія при броні:
-3,55 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
130.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,17
Економія при броні:
-2,43 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,26
Економія при броні:
-2,53 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
131.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,21
Економія при броні:
-2,48 грн
54,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
131.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,69
Економія при броні:
-2,95 грн
52,74
грн
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ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,79
Економія при броні:
-3,06 грн
54,73
грн
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