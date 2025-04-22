Зубна паста Пінк елефант (Tooth paste Pink Elephant)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,28
Економія при броні: -3,54 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,40
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,45
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,74
Економія при броні: -3,01 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,74
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
54,74
Економія при броні: -2,00 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,81
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,10
Економія при броні: -3,36 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,21
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,15
Економія при броні: -2,41 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,23
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,40
Економія при броні: -3,67 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,40
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
56,95
Економія при броні: -2,22 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,95
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,35
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,54
Економія при броні: -2,80 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,64
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,51
Економія при броні: -3,77 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,65
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,56
Економія при броні: -3,83 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,56
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
57,51
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
56,28
Економія при броні: -3,54 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,40
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,07
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,55
Економія при броні: -2,81 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,65
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,96
Економія при броні: -3,22 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,07
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
55,58
Економія при броні: -2,84 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
57,67
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,15
Економія при броні: -3,42 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,15
Економія при броні: -3,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "ШИНШИЛА МІЛА" 50 мл №1
Ельфа
58,29
Економія при броні: -3,56 грн
ЗУБНА ПАСТА серії "PINK ELEPHANT" "БОБЕР ТЬОМА" 50 мл №1
Ельфа
58,29
Економія при броні: -3,56 грн