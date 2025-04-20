Доліва шампунь для ламкого і сухого волосся (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
478,92
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
485,44
Економія при броні: -44,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
480,07
Економія при броні: -23,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
474,19
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
479,66
Економія при броні: -22,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
483,74
Економія при броні: -43,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
484,06
Економія при броні: -27,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,17
Економія при броні: -45,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
480,34
Економія при броні: -23,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
369,66
Економія при броні: -16,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
487,41
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
474,79
Економія при броні: -34,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
482,50
Економія при броні: -25,79 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
476,21
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
474,01
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
490,76
Економія при броні: -34,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
488,47
Економія при броні: -31,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
66.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,66
Економія при броні: -32,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
67.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
478,32
Економія при броні: -21,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен