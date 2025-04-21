Доліва шампунь для ламкого і сухого волосся (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
482,73
Економія при броні: -26,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,43
Економія при броні: -32,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
476,21
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
476,99
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
484,25
Економія при броні: -27,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109/1
99.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,77
Економія при броні: -30,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
479,20
Економія при броні: -22,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
490,49
Економія при броні: -33,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
107.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
477,68
Економія при броні: -20,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
107.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
107.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,22
Економія при броні: -29,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
108.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
490,03
Економія при броні: -33,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
111.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
490,53
Економія при броні: -33,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
111.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
482,87
Економія при броні: -26,16 грн