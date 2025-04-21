Доліва шампунь для ламкого і сухого волосся (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
479,61
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
481,49
Економія при броні: -24,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,98
Економія при броні: -33,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,43
Економія при броні: -32,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
488,19
Економія при броні: -31,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
476,95
Економія при броні: -20,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
482,82
Економія при броні: -26,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,11
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
490,99
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
473,18
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
490,07
Економія при броні: -33,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
475,94
Економія при броні: -19,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
473,92
Економія при броні: -17,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
476,21
Економія при броні: -19,50 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
482,36
Економія при броні: -25,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
105.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
487,64
Економія при броні: -30,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
106.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
473,78
Економія при броні: -17,07 грн