Доліва шампунь для ламкого і сухого волосся (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
478,46
Економія при броні: -21,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
484,75
Економія при броні: -28,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
485,21
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
480,80
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
480,62
Економія при броні: -23,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
479,52
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,82
Економія при броні: -30,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
475,48
Економія при броні: -18,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
488,93
Економія при броні: -32,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
9.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
484,15
Економія при броні: -27,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
480,99
Економія при броні: -24,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
9.5 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,95
Економія при броні: -30,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
472,77
Економія при броні: -16,06 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
26.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
483,33
Економія при броні: -26,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
29.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, перех. Гідності / Гетьманська, 13/30
29.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,25
Економія при броні: -32,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
42.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
67.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
479,24
Економія при броні: -22,53 грн