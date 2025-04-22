Доліва шампунь для ламкого і сухого волосся (Doliva shampoo for brittle and dry hair)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
487,41
Економія при броні: -30,70 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,72
Економія при броні: -30,01 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
475,34
Економія при броні: -18,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
484,89
Економія при броні: -28,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
413,31
Економія при броні: -62,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
477,64
Економія при броні: -20,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
119.2 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
488,10
Економія при броні: -31,39 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
413,31
Економія при броні: -62,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
483,56
Економія при броні: -26,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
483,28
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
477,73
Економія при броні: -21,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
121.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
477,91
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
413,31
Економія при броні: -62,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
123.3 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
486,08
Економія при броні: -29,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Полярна, 8
123.4 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Оболонський, 10
123.6 км
D'OLIVA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛАМКОГО ТА СУХОГО ВОЛОССЯ 200 мл №1
Натурварен
489,16
Економія при броні: -32,45 грн