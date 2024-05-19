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SENI CARE КРІМ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТІЛА 3 В 1 500 мл - Львів (394192) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (3)
230,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
Всього: упаковка (1)
209,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (2)
221,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (2)
205,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
228,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
221,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
229,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
228,48
Економія: -21,46 грн
207,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
230,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
Всього: упаковка (1)
205,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
215,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
Всього: упаковка (1)
228,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
200,91 грн