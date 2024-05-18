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SENI CARE КРІМ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТІЛА 3 В 1 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (394192) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
212,66 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (2)
230,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
192,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
190,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
227,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
190,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
232,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
191,13 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
211,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
215,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
191,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
189,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
227,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (1)
194,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
211,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (1)
229,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
189,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
233,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
191,93 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
231,70 грн