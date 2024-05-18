SENI CARE КРІМ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТІЛА 3 В 1 1000 мл - Харків (394191) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Південне, вул. Центральна, 59/44
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Чернігів, просп. Перемоги, 85