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SENI CARE КРІМ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТІЛА 3 В 1 1000 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (394191) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
399,48 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
429,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (2)
427,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
331,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
333,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
399,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
431,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
429,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
431,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
427,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
348,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
395,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
399,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
331,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
332,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
333,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
428,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (3)
426,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
404,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
334,96 грн