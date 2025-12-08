Київ
Крем для вен Сила Карпат (Cream for veins Power of the Carpathians)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
4.1 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
40,06
Економія при броні:
-1,50 грн
38,56
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
8.0 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
35,90
Економія при броні:
-1,89 грн
34,01
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
44.8 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
35,90
Економія при броні:
-1,89 грн
34,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
41,16
Економія при броні:
-2,60 грн
38,56
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
37,50
Економія при броні:
-1,97 грн
35,53
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Веселинове, вул. Мозолевського, 1-А
73.5 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
35,90
Економія при броні:
-1,89 грн
34,01
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 22/2
85.1 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 149
99.1 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
49,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Устинівка, вул. Мазуренка Олексія, 53
121.3 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
127.7 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
33,20
Економія при броні:
-1,75 грн
31,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
144.3 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
35,90
Економія при броні:
-1,89 грн
34,01
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Шевченка, 75
146.7 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
33,20
Економія при броні:
-1,75 грн
31,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 141-П
147.2 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
33,00
Економія при броні:
-1,75 грн
31,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, просп. Праці, 3-В/2
147.8 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
148.2 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Жуковського, 31-А
148.6 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
