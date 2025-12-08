Київ
Крем для вен Сила Карпат (Cream for veins Power of the Carpathians)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
40,71
Економія при броні:
-2,15 грн
38,56
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
35,90
Економія при броні:
-1,89 грн
34,01
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Бровари, вул. Шолом-Алейхема, 68
115.8 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
41,44
Економія при броні:
-2,88 грн
38,56
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
41,10
Економія при броні:
-2,54 грн
38,56
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
120.1 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
42,00
Економія при броні:
-9,30 грн
32,70
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
48,00
Економія при броні:
-10,97 грн
37,03
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
41,34
Економія при броні:
-2,78 грн
38,56
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Г
125.7 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
125.9 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
52,00
Економія при броні:
-9,44 грн
42,56
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Прилуки, вул. Київська, 313
126.6 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, вул. Афанасьєва Геннадія, 13-А
126.8 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
39,50
Економія при броні:
-2,07 грн
37,43
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 8
128.5 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
40,83
Економія при броні:
-2,27 грн
38,56
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
128.6 км
КРЕМ "СИЛА КАРПАТ" ДЛЯ ВЕН З МЕДИЧНОЮ П'ЯВКОЮ ТА КІНСЬКИМ КАШТАНОМ 100 мл №1
ЛекоПро
40,06
Економія при броні:
-1,50 грн
38,56
грн
Забронювати
