Бальзам Жабій камінь з бджолиною отрутою (Balm Toad stone with bee venom)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,56
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,51
Економія при броні: -8,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,99
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,40
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,12
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
51,07
Економія при броні: -9,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,10
Економія при броні: -12,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,90
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,31
Економія при броні: -12,86 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,64
Економія при броні: -2,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,75
Економія при броні: -12,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка