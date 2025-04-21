Бальзам Жабій камінь з бджолиною отрутою (Balm Toad stone with bee venom)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
55,49
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,01
Економія при броні: -13,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
55,29
Економія при броні: -9,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,22
Економія при броні: -7,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
55,43
Економія при броні: -8,26 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
55,51
Економія при броні: -14,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
49,41
Економія при броні: -7,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,43
Економія при броні: -6,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,61
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,65
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
54,11
Економія при броні: -3,37 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
53,05
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
52,92
Економія при броні: -5,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
55,31
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
52,50
Економія при броні: -1,85 грн