Бальзам Жабій камінь з золотим вусом (Balm Toad stone with a golden mustache)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
48,02
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
50,07
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,26
Економія при броні: -2,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,90
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,97
Економія при броні: -3,20 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,04
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
47,98
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,18
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,28
Економія при броні: -2,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,52
Економія при броні: -2,75 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,08
Економія при броні: -3,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,90
Економія при броні: -2,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
48,78
Економія при броні: -2,86 грн